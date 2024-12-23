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Усов Иван Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Усов Иван Васильев
Пол
муж
Номер записи
192
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1763
Двор / Семья
29
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
50
Причина выбытия
умре
Год убытия
1757
Год рождения вычисленный
1696
Год смерти
1757
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 301об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 29
01 | Усов Иван Васильев: 50 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Усова Аграфена Никитина: - / 50 | жена крестьянская - жена Ивана [1]
03 | Усов Евдоким Иванов: 13 / 30 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
04 | Усов Иван Иванов: 1 / - | сын крестьянский - сын Ивана [1]
05 | Усов Иван Евдокимов: - / 2 | сын крестьянский - сын Евдокима [3]
05 | Усова Акулина Иванова: - / 15 | дочь крестьянская - дочь Ивана [1]
06 | Усова Матрёна Фёдорова: - / 30 | жена крестьянская - жена Евдокима [3]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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