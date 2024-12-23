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Гаврила Кириллов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Гаврила Кириллов
Пол
муж
Номер записи
180
Сословие
крестьянин/вдовец
Год ревизии
1763
Двор / Семья
26
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Кирилла [1]
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1753
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 301об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 26
01 | Кирилл Васильев: 25 / 42 | крестьянин - глава [1]
03 | Марфа Яковлева: - / 40 | жена крестьянская - жена Кирилла [1]
04 | Гаврила Кириллов: - / 10 | крестьянин/вдовец - сын Кирилла [1]
05 | Кузьма Кириллов: - / 8 | крестьянин - сын Кирилла [1]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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