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Кирилл Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Кирилл Васильев
Пол
муж
Номер записи
178
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1763
Двор / Семья
26
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
25
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1721
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 301об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 26
01 | Кирилл Васильев: 25 / 42 | крестьянин - глава [1]
03 | Марфа Яковлева: - / 40 | жена крестьянская - жена Кирилла [1]
04 | Гаврила Кириллов: - / 10 | крестьянин/вдовец - сын Кирилла [1]
05 | Кузьма Кириллов: - / 8 | крестьянин - сын Кирилла [1]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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