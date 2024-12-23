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Леонтий Фёдоров

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Леонтий Фёдоров
Пол
муж
Номер записи
168
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1763
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Фёдора [1]
Возраст по прошлой РС
1
Причина выбытия
умре
Год убытия
1754
Год рождения вычисленный
1745
Год смерти
1754
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 301
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 23
01 | Фёдор Данилов: 26 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Ирина Яковлева: - / 40 | жена крестьянская - жена Фёдора [1]
03 | Максим Фёдоров: 4 / 21 | сын крестьянский - сын Фёдора [1]
04 | Леонтий Фёдоров: 1 / - | сын крестьянский - сын Фёдора [1]
05 | Акулина Фёдорова: - / 15 | дочь крестьянская - дочь Фёдора [1]
06 | Марфа Фёдорова: - / 8 | дочь крестьянская - дочь Фёдора [1]
07 | Евдокия Петрова: - / 25 | жена крестьянская - жена Максима [3]
08 | Дмитрий Максимов: - / 4 | сын крестьянский - сын Максима [3]
09 | Ирина Максимова: - / 0 | дочь крестьянская - дочь Максима [3]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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