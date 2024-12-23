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Дмитрий Логинов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Дмитрий Логинов
Пол
муж
Номер записи
163
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1763
Двор / Семья
22
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
45
Возраст по текущей РС
62
Год рождения вычисленный
1701
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 301
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 22
01 | Дмитрий Логинов: 45 / 62 | крестьянин - глава [1]
02 | Пелагея Фёдорова: - / 55 | жена крестьянская - жена Дмитрия [1]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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