Пашков Ларион Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Пашков Ларион Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 161
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1763
- Двор / Семья
- 21
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава [1]
- Причина выбытия
- умре
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 300об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 21
01 | Пашков Ларион Иванов: - / - | крестьянин - глава [1]
02 | Пашков Михаил Ларионова: 13 / - | жена крестьянская - сын Лариона [1]
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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