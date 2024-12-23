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Пашков Ларион Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Пашков Ларион Иванов
Пол
муж
Номер записи
161
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1763
Двор / Семья
21
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Причина выбытия
умре
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 300об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 21
01 | Пашков Ларион Иванов: - / - | крестьянин - глава [1]
02 | Пашков Михаил Ларионова: 13 / - | жена крестьянская - сын Лариона [1]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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