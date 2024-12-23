Шарников Кузьма Яковлев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Шарников Кузьма Яковлев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 155
- Сословие
- сын крестьянский
- Год ревизии
- 1763
- Двор / Семья
- 20
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- сын Якова [4]
- Возраст по прошлой РС
- 5
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1741
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 300об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 20
01 | Шарников Михаил Яковлев: 40 / 57 | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Шарников Иван Яковлев: - / - | крестьянин/вдовец - брат родной Михаила [1]
03 | Шарников Савелий Яковлев: 33 / - | крестьянин - брат родной Михаила [1]
04 | Шарников Яков Яковлев: 40 / 57 | крестьянин - брат родной Михаила [1]
05 | Шарников Степан Михайлов: 12 / 29 | сын крестьянский - сын Михаила [1]
06 | Шарникова Ефимия Анисимова: - / 30 | жена крестьянская - жена Степана [5]
07 | Шарникова Матрёна Степанова: - / 3 | дочь крестьянская - дочь Степана [5]
08 | Шарников Иван Степанов: - / 0 | сын крестьянский - сын Степана [5]
09 | Шарников Гаврила Иванов: 5 / 22 | сын крестьянский - сын Ивана [2]
10 | Шарникова Анна Васильева: - / 45 | жена крестьянская - жена Якова [4]
11 | Шарников Михаил Яковлев: 12 / - | сын крестьянский - сын Якова [4]
12 | Шарников Борис Яковлев: 7 / 24 | сын крестьянский - сын Якова [4]
13 | Шарников Кузьма Яковлев: 5 / 22 | сын крестьянский - сын Якова [4]
14 | Шарникова Фёкла Яковлева: - / 18 | дочь крестьянская - дочь Якова [4]
15 | Шарникова Анна Яковлева: - / 16 | дочь крестьянская - дочь Якова [4]
16 | Шарникова Ефимия Яковлева: - / 13 | дочь крестьянская - дочь Якова [4]
17 | Шарникова Анна Яковлева: - / 7 | дочь крестьянская - дочь Якова [4]
18 | Шарникова Марфа Григорьева: 25 / 44 | жена крестьянская - жена Михаила [11]
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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