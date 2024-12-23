Шарникова Федосья Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарникова Федосья Данилова

Шарникова Федосья Данилова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Шарникова Федосья Данилова
Пол
жен
Номер записи
140
Сословие
дочь крестьянская
Год ревизии
1763
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Данилы [1]
Возраст по текущей РС
20
Куда убыл
д. Корякино, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Причина выбытия
отдана замуж
Год рождения вычисленный
1743
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 300
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 19
01 | Шарников Данила Степанов: 35 / 52 | крестьянин - глава [1]
02 | Шарникова Неонила Никитина: - / 59 | жена крестьянская - жена Данилы [1]
03 | Шарников Егор Данилов: 3 / 20 | сын крестьянский - сын Данилы [1]
04 | Шарникова Федосья Данилова: - / 20 | дочь крестьянская - дочь Данилы [1]
05 | Шарников Дмитрий Данилов: 1 / - | сын крестьянский - сын Данилы [1]
06 | Шарникова Васса Гаврилова: - / 20 | жена крестьянская - жена Егора [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.