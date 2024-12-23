Шарников Данила Степанов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Шарников Данила Степанов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 137
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1763
- Двор / Семья
- 19
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава [1]
- Возраст по прошлой РС
- 35
- Возраст по текущей РС
- 52
- Год рождения вычисленный
- 1711
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 300
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 19
01 | Шарников Данила Степанов: 35 / 52 | крестьянин - глава [1]
02 | Шарникова Неонила Никитина: - / 59 | жена крестьянская - жена Данилы [1]
03 | Шарников Егор Данилов: 3 / 20 | сын крестьянский - сын Данилы [1]
04 | Шарникова Федосья Данилова: - / 20 | дочь крестьянская - дочь Данилы [1]
05 | Шарников Дмитрий Данилов: 1 / - | сын крестьянский - сын Данилы [1]
06 | Шарникова Васса Гаврилова: - / 20 | жена крестьянская - жена Егора [3]
- Комментарий наборщика
- в последующих ревизиях фамилия семьи Шорниковы
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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