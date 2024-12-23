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Шарников Василий Тимофеев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Шарников Василий Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
130
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1763
Двор / Семья
17
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
сын Тимофея [9]
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1758
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 299об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 17
01 | Шарников Афанасий Семёнов: 35 / 52 | крестьянин - глава [1]
02 | Шарников Иван Семёнов: 34 / 51 | крестьянин - брат родной Афанасия [1]
03 | Шарникова Анастасия Перфилова: - / 70 | жена крестьянская - жена Афанасия [1]
04 | Шарников Александр Афанасьев: 15 / - | сын крестьянский - сын Афанасия [1]
05 | Шарников Кондратий Афанасьев: 3 / 20 | сын крестьянский - сын Афанасия [1]
06 | Шарников Ларион Александров: - / 15 | крестьянин - сын Александра [4]
07 | Шарникова Екатерина Данилова: - / 25 | жена крестьянская - жена Кондратия [5]
08 | Шарникова Елена Михайлова: - / 50 | жена крестьянская - жена Ивана [2]
09 | Шарников Тимофей Иванов: 15 / 32 | сын крестьянский - сын Ивана [2]
10 | Шарников Гаврила Иванов: 1 / 18 | сын крестьянский - сын Ивана [2]
11 | Шарников Пётр Иванов: - / 12 | сын крестьянский - сын Ивана [2]
12 | Шарникова Прасковья Иванова: - / 30 | жена крестьянская - жена Тимофея [9]
13 | Шарников Василий Тимофеев: - / 5 | сын крестьянский - сын Тимофея [9]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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