Аграфена Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАграфена Борисова

Аграфена Борисова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Аграфена Борисова
Пол
жен
Номер записи
117
Сословие
жена крестьянская
Год ревизии
1763
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
жена Ивана Иванова [3]
Откуда прибыл
д. Сынково, Пенкинская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Причина поступления
взята замуж
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1733
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 299
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 16
01 | Иван Данилов: 30 / 47 | крестьянин - глава [1]
02 | Аграфена Григорьева: - / 40 | жена крестьянская - жена Ивана [1]
03 | Иван Иванов: 5 / 22 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
04 | Пётр Иванов: 2 / 19 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
05 | Данила Иванов: - / 15 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
06 | Федот Иванов: - / 12 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
07 | Игнатий Иванов: - / 6 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
08 | Дарья Иванова: - / 8 | дочь крестьянская - дочь Ивана [1]
09 | Аграфена Борисова: - / 30 | жена крестьянская - жена Ивана Иванова [3]
Комментарий наборщика
вариант имени Агриппина
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.