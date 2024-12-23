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Федот Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Федот Иванов
Пол
муж
Номер записи
114
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1763
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Ивана [1]
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1751
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 299
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 16
01 | Иван Данилов: 30 / 47 | крестьянин - глава [1]
02 | Аграфена Григорьева: - / 40 | жена крестьянская - жена Ивана [1]
03 | Иван Иванов: 5 / 22 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
04 | Пётр Иванов: 2 / 19 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
05 | Данила Иванов: - / 15 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
06 | Федот Иванов: - / 12 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
07 | Игнатий Иванов: - / 6 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
08 | Дарья Иванова: - / 8 | дочь крестьянская - дочь Ивана [1]
09 | Аграфена Борисова: - / 30 | жена крестьянская - жена Ивана Иванова [3]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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