Федот Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Федот Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 114
- Сословие
- сын крестьянский
- Год ревизии
- 1763
- Двор / Семья
- 16
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Ивана [1]
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1751
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 299
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 16
01 | Иван Данилов: 30 / 47 | крестьянин - глава [1]
02 | Аграфена Григорьева: - / 40 | жена крестьянская - жена Ивана [1]
03 | Иван Иванов: 5 / 22 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
04 | Пётр Иванов: 2 / 19 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
05 | Данила Иванов: - / 15 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
06 | Федот Иванов: - / 12 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
07 | Игнатий Иванов: - / 6 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
08 | Дарья Иванова: - / 8 | дочь крестьянская - дочь Ивана [1]
09 | Аграфена Борисова: - / 30 | жена крестьянская - жена Ивана Иванова [3]
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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