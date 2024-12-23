Шубников Андрей Савельев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Шубников Андрей Савельев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 99
- Сословие
- сын крестьянский
- Год ревизии
- 1763
- Двор / Семья
- 14
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Савелия [1]
- Возраст по прошлой РС
- 17
- Возраст по текущей РС
- 34
- Год рождения вычисленный
- 1729
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 298об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 14
01 | Шубников Савелий Иванов: 50 / 67 | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Шубников Андрей Савельев: 17 / 34 | сын крестьянский - сын Савелия [1]
03 | Шубникова Марфа Семёнова: - / 40 | жена крестьянская - жена Андрея [2]
03 | Шубникова Соломея Савельева: 20 / - | дочь крестьянская - дочь Савелия [1]
04 | Шубникова Прасковья Андреева: - / 12 | дочь крестьянская - дочь Андрея [2]
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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