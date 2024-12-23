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Моховикова Акулина Яковлева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Моховикова Акулина Яковлева
Пол
жен
Номер записи
80
Сословие
жена крестьянская
Год ревизии
1763
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Еремея [2]
Откуда прибыл
д. Палашкино, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1723
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 297об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 9
01 | Моховиков Фёдор Иванов: 40 / 57 | крестьянин - глава [1]
02 | Моховиков Еремей Иванов: 38 / 55 | крестьянин - брат родной Фёдора [1]
03 | Моховикова Акулина Яковлева: - / 40 | жена крестьянская - жена Еремея [2]
04 | Моховиков Никита Еремеев: 4 / 21 | сын крестьянский - сын Еремея [2]
Комментарий наборщика
вариант имени Акилина
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Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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