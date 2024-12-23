Моховиков Еремей Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Моховиков Еремей Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 79
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1763
- Двор / Семья
- 9
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- брат родной Фёдора [1]
- Возраст по прошлой РС
- 38
- Возраст по текущей РС
- 55
- Год рождения вычисленный
- 1708
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 297об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 9
01 | Моховиков Фёдор Иванов: 40 / 57 | крестьянин - глава [1]
02 | Моховиков Еремей Иванов: 38 / 55 | крестьянин - брат родной Фёдора [1]
03 | Моховикова Акулина Яковлева: - / 40 | жена крестьянская - жена Еремея [2]
04 | Моховиков Никита Еремеев: 4 / 21 | сын крестьянский - сын Еремея [2]
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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