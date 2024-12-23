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Косолапова Евдокия Петрова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Косолапова Евдокия Петрова
Пол
жен
Номер записи
76
Сословие
жена крестьянская
Год ревизии
1763
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Лариона [2]
Откуда прибыл
с. Давыдово, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1733
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 297об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 8
01 | Косолапов Тимофей Андреев: - / - | крестьянин - глава [1]
02 | Косолапов Ларион Тимофеев: 7 / 24 | сын крестьянский - сын Тимофея [1]
03 | Косолапов Фёдор Тимофеев: 4 / 21 | сын крестьянский - сын Тимофея [1]
04 | Косолапова Евдокия Петрова: - / 30 | жена крестьянская - жена Лариона [2]
05 | Косолапова Анастасия Ларионова: - / 1 | дочь крестьянская - дочь Лариона [2]
Комментарий наборщика
вариант имени Авдотья
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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