Шубников Григорий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШубников Григорий Иванов

Шубников Григорий Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Шубников Григорий Иванов
Пол
муж
Номер записи
57
Сословие
крестьянин/вдовец
Год ревизии
1763
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
65
Причина выбытия
умре
Год убытия
1746
Год рождения вычисленный
1681
Год смерти
1746
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 296об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 7
01 | Шубников Григорий Иванов: 65 / - | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Шубников Андрей Иванов: 60 / - | крестьянин - брат родной Григория [1]
03 | Шубников Леонтий Григорьев: 32 / - | крестьянин/вдовец - сын Григория [1]
04 | Шубников Иван Григорьев: 28 / 45 | крестьянин - сын Григория [1]
05 | Шубникова Евдокия Григорьева: 20 / - | крестьянка - дочь Григория [1]
06 | Шубников Трофим Леонтьев: 1 / 18 | сын крестьянский - сын Леонтия [3]
07 | Шубникова Елена Леонтьева: - / 10 | дочь крестьянская - дочь Леонтия [3]
08 | Шубникова Анисья Васильева: - / 30 | жена крестьянская - жена Ивана [4]
09 | Шубников Яков Иванов: 1 / 18 | сын крестьянский - сын Ивана [4]
10 | Шубников Фёдор Иванов: - / 16 | сын крестьянский - сын Ивана [4]
11 | Шубникова Прасковья Семёнова: - / 20 | жена крестьянская - жена Якова [9]
12 | Шубникова Анна Иванова: - / 60 | жена крестьянская - жена Андрея [2]
13 | Шубников Кузьма Андреев: 7 / 24 | сын крестьянский - сын Андрея [2]
14 | Шубников Пётр Андреев: 5 / - | сын крестьянский - сын Андрея [2]
15 | Шубникова Евдокия Иванова: - / 30 | жена крестьянская - жена Кузьмы [13]
16 | Шубникова Анна Кузьмина: - / 5 | дочь крестьянская - дочь Кузьмы [13]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.