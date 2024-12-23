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Анна Петрова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Анна Петрова
Пол
жен
Номер записи
50
Сословие
дочь крестьянская
Год ревизии
1763
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
дочь Петра Панкратова [7]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1757
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 296об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 6
01 | Данила Тимофеев: 63 / - | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Панкрат Данилов: 34 / 51 | сын крестьянский - сын Данилы [1]
03 | Пётр Данилов: 26 / 42 | сын крестьянский - сын Данилы [1]
04 | Прасковья Данилова: 20 / - | дочь крестьянская - дочь Данилы [1]
05 | Евдокия Карпова: - / 30 | жена крестьянская - жена Панкрата [2]
06 | Герасим Панкратов: 9 / 26 | сын крестьянский - сын Панкрата [2]
07 | Пётр Панкратов: 5 / 23 | сын крестьянский - сын Панкрата [2]
08 | Прасковья Панкратова: - / 12 | дочь крестьянская - дочь Панкрата [2]
09 | Ксения Панкратова: - / 9 | дочь крестьянская - дочь Панкрата [2]
10 | Григорий Панкратов: - / 5 | сын крестьянский - сын Панкрата [2]
11 | Мокей Панкратов: - / 3 | сын крестьянский - сын Панкрата [2]
12 | Акулина Константинова: - / 30 | жена крестьянская - жена Петра Панкратова [7]
13 | Анна Петрова: - / 6 | дочь крестьянская - дочь Петра Панкратова [7]
14 | Алексей Петров: - / 0 | сын крестьянский - сын Петра Панкратова [7]
15 | Екатерина Иванова: - / 30 | жена крестьянская - жена Герасима [6]
16 | Семён Герасимов: - / 2 | сын крестьянский - сын Герасима [6]
17 | Василий Герасимов: - / 1 | сын крестьянский - сын Герасима [6]
18 | Дмитрий Герасимов: - / 0 | сын крестьянский - сын Герасима [6]
19 | Наталья Михайлова: - / 50 | жена крестьянская - жена Петра Данилова [3]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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