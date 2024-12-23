Шарникова Анастасия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарникова Анастасия Степанова

Шарникова Анастасия Степанова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Шарникова Анастасия Степанова
Пол
жен
Номер записи
36
Сословие
дочь крестьянская
Год ревизии
1763
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Степана [2]
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1755
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 296
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 4
01 | Шарников Фёдор Иванов: 15 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Шарников Степан Иванов: 5 / 22 | крестьянин - брат родной Фёдора [1]
03 | Шарников Пётр Иванов: 4 / - | крестьянин - брат родной Фёдора [1]
04 | Шарникова Прасковья Иванова: - / 40 | жена крестьянская - жена Фёдора [1]
05 | Шарникова Федосья Фёдорова: - / 10 | дочь крестьянская - дочь Фёдора [1]
06 | Шарникова Анастасия Еремеева: - / 30 | жена крестьянская - жена Степана [2]
07 | Шарникова Анастасия Степанова: - / 8 | дочь крестьянская - дочь Степана [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.