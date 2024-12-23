Шарникова Прасковья Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Шарникова Прасковья Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 33
- Сословие
- жена крестьянская
- Год ревизии
- 1763
- Двор / Семья
- 4
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Фёдора [1]
- Откуда прибыл
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Возраст по текущей РС
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1723
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 296
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 4
01 | Шарников Фёдор Иванов: 15 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Шарников Степан Иванов: 5 / 22 | крестьянин - брат родной Фёдора [1]
03 | Шарников Пётр Иванов: 4 / - | крестьянин - брат родной Фёдора [1]
04 | Шарникова Прасковья Иванова: - / 40 | жена крестьянская - жена Фёдора [1]
05 | Шарникова Федосья Фёдорова: - / 10 | дочь крестьянская - дочь Фёдора [1]
06 | Шарникова Анастасия Еремеева: - / 30 | жена крестьянская - жена Степана [2]
07 | Шарникова Анастасия Степанова: - / 8 | дочь крестьянская - дочь Степана [2]
- Комментарий наборщика
- старинная Горки
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.