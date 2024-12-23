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Шарников Степан Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Шарников Степан Иванов
Пол
муж
Номер записи
31
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1763
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
брат родной Фёдора [1]
Возраст по прошлой РС
5
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1741
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 296
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 4
01 | Шарников Фёдор Иванов: 15 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Шарников Степан Иванов: 5 / 22 | крестьянин - брат родной Фёдора [1]
03 | Шарников Пётр Иванов: 4 / - | крестьянин - брат родной Фёдора [1]
04 | Шарникова Прасковья Иванова: - / 40 | жена крестьянская - жена Фёдора [1]
05 | Шарникова Федосья Фёдорова: - / 10 | дочь крестьянская - дочь Фёдора [1]
06 | Шарникова Анастасия Еремеева: - / 30 | жена крестьянская - жена Степана [2]
07 | Шарникова Анастасия Степанова: - / 8 | дочь крестьянская - дочь Степана [2]
Комментарий наборщика
сын умершего Ивана Никитина
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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