Шарникова Пелагея Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Шарникова Пелагея Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 24
- Сословие
- дочь крестьянская
- Год ревизии
- 1763
- Двор / Семья
- 3
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Ивана [1]
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1749
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 295об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 3
01 | Шарников Иван Никитин: 40 / 57 | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Шарников Афанасий Никитин: 55 / 72 | крестьянин/вдовец - брат родной Ивана [1]
03 | Шарников Михаил Иванов: 15 / 32 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
04 | Шарников Фёдор Иванов: - / 15 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
05 | Шарникова Дарья Иванова: - / 15 | дочь крестьянская - дочь Ивана [1]
06 | Шарникова Пелагея Иванова: - / 14 | дочь крестьянская - дочь Ивана [1]
07 | Шарникова Анна Семёнова: - / 30 | жена крестьянская - жена Михаила [3]
08 | Шарникова Ирина Михайлова: - / 15 | дочь крестьянская - дочь Михаила [3]
09 | Шарников Григорий Михайлов: - / 10 | сын крестьянский - сын Михаила [3]
10 | Шарников Тимофей Михайлов: - / 0 | сын крестьянский - сын Михаила [3]
11 | Шарникова Акулина Афанасьева: 20 / - | дочь крестьянская - дочь Афанасия [2]
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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