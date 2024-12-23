Моховикова Евдокия Михайлова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Моховикова Евдокия Михайлова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 13
- Сословие
- жена крестьянская
- Год ревизии
- 1763
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Якова [3]
- Откуда прибыл
- д. Ворынино, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Возраст по текущей РС
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1733
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 295
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 2
01 | Моховиков Пётр Савельев: 50 / - | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Моховиков Иван Савельев: 37 / - | крестьянин - брат родной Петра [1]
03 | Моховиков Яков Петров: 8 / 25 | сын крестьянский - сын Петра [1]
04 | Моховикова Евдокия Михайлова: - / 30 | жена крестьянская - жена Якова [3]
05 | Моховикова Улита Яковлева: - / 10 | дочь крестьянская - дочь Якова [3]
06 | Моховикова Федосья Яковлева: - / 5 | дочь крестьянская - дочь Якова [3]
07 | Моховикова Агафья Михайлова: 33 / 50 | крестьянка/вдова - сноха Петра, жена умершего брата [1]
08 | Моховиков Степан Фёдоров: 5 / 22 | сын крестьянский - сын Агафьи [7]
09 | Моховикова Татьяна Емельянова: - / 22 | жена крестьянская - жена Степана [8]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Авдотья
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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