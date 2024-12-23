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Моховиков Яков Петров

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Моховиков Яков Петров
Пол
муж
Номер записи
12
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1763
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Петра [1]
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1738
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 295
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 2
01 | Моховиков Пётр Савельев: 50 / - | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Моховиков Иван Савельев: 37 / - | крестьянин - брат родной Петра [1]
03 | Моховиков Яков Петров: 8 / 25 | сын крестьянский - сын Петра [1]
04 | Моховикова Евдокия Михайлова: - / 30 | жена крестьянская - жена Якова [3]
05 | Моховикова Улита Яковлева: - / 10 | дочь крестьянская - дочь Якова [3]
06 | Моховикова Федосья Яковлева: - / 5 | дочь крестьянская - дочь Якова [3]
07 | Моховикова Агафья Михайлова: 33 / 50 | крестьянка/вдова - сноха Петра, жена умершего брата [1]
08 | Моховиков Степан Фёдоров: 5 / 22 | сын крестьянский - сын Агафьи [7]
09 | Моховикова Татьяна Емельянова: - / 22 | жена крестьянская - жена Степана [8]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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