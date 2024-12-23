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Юрочкин Роман Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Юрочкин Роман Иванов
Пол
муж
Номер записи
3733
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
201
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Юрочкина Ивана Григорьева [4]
Возраст по прошлой РС
4,5
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1831
Год рождения вычисленный
1811
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 643об-644
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 201
01 | Юрочкин Николай Иванов: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Юрочкин Михаил Николаев: 9 / 27 | крестьянин - сын Юрочкина Николая Иванова [1]
03 | Юрочкина Прасковья Иванова: - / 27 | крестьянка - жена Юрочкина Михаила Николаева [2]
04 | Юрочкин Иван Григорьев: 28 / - | крестьянин - приемный сын Юрочкина Николая Иванова [1]
05 | Юрочкин Роман Иванов: 4,5 / - | крестьянин - сын Юрочкина Ивана Григорьева [4]
06 | Юрочкин Панкрат Иванов: - / - | крестьянин - сын Юрочкина Ивана Григорьева [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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