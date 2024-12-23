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Юрочкин Иван Григорьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Юрочкин Иван Григорьев
Пол
муж
Номер записи
3732
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
201
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
приемный сын Юрочкина Николая Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
28
Причина выбытия
умер
Год убытия
1829
Год рождения вычисленный
1788
Год смерти
1829
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 643об-644
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 201
01 | Юрочкин Николай Иванов: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Юрочкин Михаил Николаев: 9 / 27 | крестьянин - сын Юрочкина Николая Иванова [1]
03 | Юрочкина Прасковья Иванова: - / 27 | крестьянка - жена Юрочкина Михаила Николаева [2]
04 | Юрочкин Иван Григорьев: 28 / - | крестьянин - приемный сын Юрочкина Николая Иванова [1]
05 | Юрочкин Роман Иванов: 4,5 / - | крестьянин - сын Юрочкина Ивана Григорьева [4]
06 | Юрочкин Панкрат Иванов: - / - | крестьянин - сын Юрочкина Ивана Григорьева [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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