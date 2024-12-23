Юрочкин Николай Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Юрочкин Николай Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3729
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 201
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 48
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1827
- Год рождения вычисленный
- 1768
- Год смерти
- 1827
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 643об-644
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 201
01 | Юрочкин Николай Иванов: 48 / - | крестьянин - глава
02 | Юрочкин Михаил Николаев: 9 / 27 | крестьянин - сын Юрочкина Николая Иванова [1]
03 | Юрочкина Прасковья Иванова: - / 27 | крестьянка - жена Юрочкина Михаила Николаева [2]
04 | Юрочкин Иван Григорьев: 28 / - | крестьянин - приемный сын Юрочкина Николая Иванова [1]
05 | Юрочкин Роман Иванов: 4,5 / - | крестьянин - сын Юрочкина Ивана Григорьева [4]
06 | Юрочкин Панкрат Иванов: - / - | крестьянин - сын Юрочкина Ивана Григорьева [4]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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