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Мурыгин Петр Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мурыгин Петр Васильев
Пол
муж
Номер записи
3724
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
200
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Мурыгина Василия Андреева [4]
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 643об-644
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 200
01 | Мурыгин Петр Петров: 76 / - | крестьянин - глава
02 | Мурыгин Андрей Петров: 48 / 66 | крестьянин - сын Мурыгина Петра Петрова [1]
03 | Мурыгина Мария Иванова: - / 63 | крестьянка - жена Мурыгина Андрея Петрова [2]
04 | Мурыгин Василий Андреев: 31 / - | крестьянин - сын Мурыгина Андрея Петрова [2]
05 | Мурыгина Варвара Иванова: - / 48 | крестьянка - жена Мурыгина Василия Андреева [4]
06 | Мурыгин Петр Васильев: 14 / 32 | крестьянин - сын Мурыгина Василия Андреева [4]
07 | Мурыгина Евдокия Александрова: - / 36 | крестьянка - жена Мурыгина Петра Васильева [6]
08 | Мурыгин Фока Васильев: - / 16,5 | крестьянин - сын Мурыгина Василия Андреева [4]
09 | Мурыгин Иван Васильев: - / 12,5 | крестьянин - сын Мурыгина Василия Андреева [4]
10 | Мурыгин Семен Петров: 67 / - | крестьянин - брат Мурыгина Петра Петрова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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