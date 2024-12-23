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Мурыгина Варвара Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мурыгина Варвара Иванова
Пол
жен
Номер записи
3723
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
200
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Мурыгина Василия Андреева [4]
Возраст по текущей РС
48
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 642об-643
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 200
01 | Мурыгин Петр Петров: 76 / - | крестьянин - глава
02 | Мурыгин Андрей Петров: 48 / 66 | крестьянин - сын Мурыгина Петра Петрова [1]
03 | Мурыгина Мария Иванова: - / 63 | крестьянка - жена Мурыгина Андрея Петрова [2]
04 | Мурыгин Василий Андреев: 31 / - | крестьянин - сын Мурыгина Андрея Петрова [2]
05 | Мурыгина Варвара Иванова: - / 48 | крестьянка - жена Мурыгина Василия Андреева [4]
06 | Мурыгин Петр Васильев: 14 / 32 | крестьянин - сын Мурыгина Василия Андреева [4]
07 | Мурыгина Евдокия Александрова: - / 36 | крестьянка - жена Мурыгина Петра Васильева [6]
08 | Мурыгин Фока Васильев: - / 16,5 | крестьянин - сын Мурыгина Василия Андреева [4]
09 | Мурыгин Иван Васильев: - / 12,5 | крестьянин - сын Мурыгина Василия Андреева [4]
10 | Мурыгин Семен Петров: 67 / - | крестьянин - брат Мурыгина Петра Петрова [1]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1816 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.л.86об-87: двор №225).
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