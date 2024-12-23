Мурыгин Василий Андреев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мурыгин Василий Андреев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3722
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 200
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Мурыгина Андрея Петрова [2]
- Возраст по прошлой РС
- 31
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1824
- Год рождения вычисленный
- 1785
- Год смерти
- 1824
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 642об-643
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 200
01 | Мурыгин Петр Петров: 76 / - | крестьянин - глава
02 | Мурыгин Андрей Петров: 48 / 66 | крестьянин - сын Мурыгина Петра Петрова [1]
03 | Мурыгина Мария Иванова: - / 63 | крестьянка - жена Мурыгина Андрея Петрова [2]
04 | Мурыгин Василий Андреев: 31 / - | крестьянин - сын Мурыгина Андрея Петрова [2]
05 | Мурыгина Варвара Иванова: - / 48 | крестьянка - жена Мурыгина Василия Андреева [4]
06 | Мурыгин Петр Васильев: 14 / 32 | крестьянин - сын Мурыгина Василия Андреева [4]
07 | Мурыгина Евдокия Александрова: - / 36 | крестьянка - жена Мурыгина Петра Васильева [6]
08 | Мурыгин Фока Васильев: - / 16,5 | крестьянин - сын Мурыгина Василия Андреева [4]
09 | Мурыгин Иван Васильев: - / 12,5 | крестьянин - сын Мурыгина Василия Андреева [4]
10 | Мурыгин Семен Петров: 67 / - | крестьянин - брат Мурыгина Петра Петрова [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.