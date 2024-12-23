Салников Иван Алексеев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Салников Иван Алексеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3712
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 199
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 57
- Возраст по текущей РС
- 75
- Год рождения вычисленный
- 1759
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 642об-643
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 199
01 | Салников Иван Алексеев: 57 / 75 | крестьянин - глава
02 | Салникова Пелагея Иванова: - / 67 | крестьянка - жена Салникова Ивана Алексеева [1]
03 | Салникова Прасковья Васильева: - / 48 | крестьянка - сноха Салникова Ивана Алексеева [1]
04 | Салникова Евдокия: - / 14 | крестьянка - племянница Салникова Ивана Алексеева [1]
05 | Салников Федот Агафонов: 9 / 27 | крестьянин - внук Салникова Ивана Алексеева [1]
06 | Салникова Устиния: - / 26 | крестьянка - жена Салникова Федота Агафонова [5]
07 | Салникова Пелагея Федотова: - / 7 | крестьянка - дочь Салникова Федота Агафонова [5]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. фамилия Мортин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.л.85об-86: двор №223).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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