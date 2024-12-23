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Салников Иван Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салников Иван Алексеев
Пол
муж
Номер записи
3712
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
199
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
57
Возраст по текущей РС
75
Год рождения вычисленный
1759
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 642об-643
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 199
01 | Салников Иван Алексеев: 57 / 75 | крестьянин - глава
02 | Салникова Пелагея Иванова: - / 67 | крестьянка - жена Салникова Ивана Алексеева [1]
03 | Салникова Прасковья Васильева: - / 48 | крестьянка - сноха Салникова Ивана Алексеева [1]
04 | Салникова Евдокия: - / 14 | крестьянка - племянница Салникова Ивана Алексеева [1]
05 | Салников Федот Агафонов: 9 / 27 | крестьянин - внук Салникова Ивана Алексеева [1]
06 | Салникова Устиния: - / 26 | крестьянка - жена Салникова Федота Агафонова [5]
07 | Салникова Пелагея Федотова: - / 7 | крестьянка - дочь Салникова Федота Агафонова [5]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Мортин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.л.85об-86: двор №223).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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