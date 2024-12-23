Мурыгина Ирина Никитина
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мурыгина Ирина Никитина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 3710
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 198
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь Мурыгина Никиты Семенова [6]
- Возраст по текущей РС
- 0,5
- Год рождения вычисленный
- 1833
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 642об-643
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 198
01 | Мурыгин Нестор Петров: 52 / - | крестьянин - глава
02 | Мурыгин Яков Назаров: 32 / 50 | крестьянин - зять Мурыгина Нестора Петрова [1]
03 | Мурыгина Анастасия Несторова: - / 44 | крестьянка - жена Мурыгина Якова Назарова [2]
04 | Мурыгина Ульяна Яковлева: - / 21 | крестьянка - дочь Мурыгина Якова Назарова [2]
05 | Мурыгина Дарья Яковлева: - / 17 | крестьянка - дочь Мурыгина Якова Назарова [2]
06 | Мурыгин Никита Семенов: 14 / 32 | крестьянин - зять Мурыгина Якова Назарова [2]
07 | Мурыгина Дарья Яковлева: - / 27 | крестьянка - жена Мурыгина Никиты Семенова [6]
08 | Мурыгина Ирина Никитина: - / 0,5 | крестьянка - дочь Мурыгина Никиты Семенова [6]
09 | Мурыгин Николай Никитин: - / 8,5 | крестьянин - сын Мурыгина Никиты Семенова [6]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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