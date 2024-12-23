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Мурыгин Никита Семенов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мурыгин Никита Семенов
Пол
муж
Номер записи
3708
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
198
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
зять Мурыгина Якова Назарова [2]
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 642об-643
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 198
01 | Мурыгин Нестор Петров: 52 / - | крестьянин - глава
02 | Мурыгин Яков Назаров: 32 / 50 | крестьянин - зять Мурыгина Нестора Петрова [1]
03 | Мурыгина Анастасия Несторова: - / 44 | крестьянка - жена Мурыгина Якова Назарова [2]
04 | Мурыгина Ульяна Яковлева: - / 21 | крестьянка - дочь Мурыгина Якова Назарова [2]
05 | Мурыгина Дарья Яковлева: - / 17 | крестьянка - дочь Мурыгина Якова Назарова [2]
06 | Мурыгин Никита Семенов: 14 / 32 | крестьянин - зять Мурыгина Якова Назарова [2]
07 | Мурыгина Дарья Яковлева: - / 27 | крестьянка - жена Мурыгина Никиты Семенова [6]
08 | Мурыгина Ирина Никитина: - / 0,5 | крестьянка - дочь Мурыгина Никиты Семенова [6]
09 | Мурыгин Николай Никитин: - / 8,5 | крестьянин - сын Мурыгина Никиты Семенова [6]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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