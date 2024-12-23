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Мортин Григорий Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мортин Григорий Васильев
Пол
муж
Номер записи
3701
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
197
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
зять Мортина Кузьмы Михайлова [1]
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 642об-643
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 197
01 | Мортин Кузьма Михайлов: 35 / 53 | крестьянин - глава
02 | Мортина Марфа Данилова: - / 78 | крестьянская вдова - мать Мортина Кузьмы Михайлова [1]
03 | Мортин Тимофей Кузьмин: 10 / - | крестьянин - сын Мортина Кузьмы Михайлова [1]
04 | Мортин Наум Кузьмин: 1,5 / - | крестьянин - сын Мортина Кузьмы Михайлова [1]
05 | Мортина Матрена Кузьмина: - / 13 | крестьянка - дочь Мортина Кузьмы Михайлова [1]
06 | Мортин Василий Михайлов: 20 / - | крестьянин - брат Мортина Кузьмы Михайлова [1]
07 | Мортина Феодосия Алексеева: - / 38 | крестьянка - жена Мортина Василия Михайлова [6]
08 | Мортина Анна Васильева: - / 7 | крестьянка - дочь Мортина Василия Михайлова [6]
09 | Мортин Григорий Васильев: 2 / 20 | крестьянин - зять Мортина Кузьмы Михайлова [1]
10 | Мортина Домна Кузьмина: - / 21 | крестьянка - жена Мортина Григория Васильева [9]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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