Мортин Василий Михайлов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мортин Василий Михайлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3698
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 197
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- брат Мортина Кузьмы Михайлова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 20
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1817
- Год рождения вычисленный
- 1796
- Год смерти
- 1817
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 642об-643
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 197
01 | Мортин Кузьма Михайлов: 35 / 53 | крестьянин - глава
02 | Мортина Марфа Данилова: - / 78 | крестьянская вдова - мать Мортина Кузьмы Михайлова [1]
03 | Мортин Тимофей Кузьмин: 10 / - | крестьянин - сын Мортина Кузьмы Михайлова [1]
04 | Мортин Наум Кузьмин: 1,5 / - | крестьянин - сын Мортина Кузьмы Михайлова [1]
05 | Мортина Матрена Кузьмина: - / 13 | крестьянка - дочь Мортина Кузьмы Михайлова [1]
06 | Мортин Василий Михайлов: 20 / - | крестьянин - брат Мортина Кузьмы Михайлова [1]
07 | Мортина Феодосия Алексеева: - / 38 | крестьянка - жена Мортина Василия Михайлова [6]
08 | Мортина Анна Васильева: - / 7 | крестьянка - дочь Мортина Василия Михайлова [6]
09 | Мортин Григорий Васильев: 2 / 20 | крестьянин - зять Мортина Кузьмы Михайлова [1]
10 | Мортина Домна Кузьмина: - / 21 | крестьянка - жена Мортина Григория Васильева [9]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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