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Мортин Кузьма Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мортин Кузьма Михайлов
Пол
муж
Номер записи
3693
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
197
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
35
Возраст по текущей РС
53
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 641об-642
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 197
01 | Мортин Кузьма Михайлов: 35 / 53 | крестьянин - глава
02 | Мортина Марфа Данилова: - / 78 | крестьянская вдова - мать Мортина Кузьмы Михайлова [1]
03 | Мортин Тимофей Кузьмин: 10 / - | крестьянин - сын Мортина Кузьмы Михайлова [1]
04 | Мортин Наум Кузьмин: 1,5 / - | крестьянин - сын Мортина Кузьмы Михайлова [1]
05 | Мортина Матрена Кузьмина: - / 13 | крестьянка - дочь Мортина Кузьмы Михайлова [1]
06 | Мортин Василий Михайлов: 20 / - | крестьянин - брат Мортина Кузьмы Михайлова [1]
07 | Мортина Феодосия Алексеева: - / 38 | крестьянка - жена Мортина Василия Михайлова [6]
08 | Мортина Анна Васильева: - / 7 | крестьянка - дочь Мортина Василия Михайлова [6]
09 | Мортин Григорий Васильев: 2 / 20 | крестьянин - зять Мортина Кузьмы Михайлова [1]
10 | Мортина Домна Кузьмина: - / 21 | крестьянка - жена Мортина Григория Васильева [9]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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