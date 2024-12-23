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Симанова Мелания Яковлева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Симанова Мелания Яковлева
Пол
жен
Номер записи
3691
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
196
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Симанова Якова Иванова [2]
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1829
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 641об-642
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 196
01 | Симанов Трофим Васильев: 43 / 61 | крестьянин - глава
02 | Симанов Яков Иванов: 11 / - | крестьянин - внук Симанова Трофима Васильева [1]
03 | Симанова Мелания Яковлева: - / 5 | крестьянка - дочь Симанова Якова Иванова [2]
04 | Симанов Иван Яковлев: - / 9,5 | крестьянин - сын Симанова Якова Иванова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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