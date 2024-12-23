Симанов Трофим Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиманов Трофим Васильев

Симанов Трофим Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Симанов Трофим Васильев
Пол
муж
Номер записи
3689
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
196
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
43
Возраст по текущей РС
61
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 641об-642
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 196
01 | Симанов Трофим Васильев: 43 / 61 | крестьянин - глава
02 | Симанов Яков Иванов: 11 / - | крестьянин - внук Симанова Трофима Васильева [1]
03 | Симанова Мелания Яковлева: - / 5 | крестьянка - дочь Симанова Якова Иванова [2]
04 | Симанов Иван Яковлев: - / 9,5 | крестьянин - сын Симанова Якова Иванова [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.