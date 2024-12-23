Бормотова Аксинья Никитина
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Бормотова Аксинья Никитина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 3684
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 195
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- жена Симанова Петра Сергеева [4]
- Возраст по текущей РС
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1809
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 641об-642
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 195
01 | Бормотов Сергей Назаров: 27 / - | крестьянин - глава
02 | Бормотова Марфа Сергеева: - / 7 | крестьянка - дочь Бормотова Сергея Назарова [1]
03 | Бормотова Надежда Сергеева: - / 5,5 | крестьянка - дочь Бормотова Сергея Назарова [1]
04 | Бормотов Петр Сергеев: 6,5 / 24,5 | крестьянин - сын Бормотова Сергея Назарова [1]
05 | Бормотова Аксинья Никитина: - / 25 | крестьянка - жена Симанова Петра Сергеева [4]
06 | Бормотова Дарья Петрова: - / 1 | крестьянка - дочь Симанова Петра Сергеева [4]
07 | Бормотов Павел Петров: - / 4,5 | крестьянин - сын Симанова Петра Сергеева [4]
08 | Бормотов Федор Сергеев: - / 14,5 | крестьянин - сын Бормотова Сергея Назарова [1]
09 | Бормотов Иван Сергеев: - / 6,5 | крестьянин - сын Бормотова Сергея Назарова [1]
- Комментарий наборщика
- Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1858 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.240 л.л.377об-378: двор №175).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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