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Бормотов Сергей Назаров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Бормотов Сергей Назаров
Пол
муж
Номер записи
3680
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
195
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
27
Причина выбытия
умер
Год убытия
1833
Год рождения вычисленный
1789
Год смерти
1833
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 641об-642
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 195
01 | Бормотов Сергей Назаров: 27 / - | крестьянин - глава
02 | Бормотова Марфа Сергеева: - / 7 | крестьянка - дочь Бормотова Сергея Назарова [1]
03 | Бормотова Надежда Сергеева: - / 5,5 | крестьянка - дочь Бормотова Сергея Назарова [1]
04 | Бормотов Петр Сергеев: 6,5 / 24,5 | крестьянин - сын Бормотова Сергея Назарова [1]
05 | Бормотова Аксинья Никитина: - / 25 | крестьянка - жена Симанова Петра Сергеева [4]
06 | Бормотова Дарья Петрова: - / 1 | крестьянка - дочь Симанова Петра Сергеева [4]
07 | Бормотов Павел Петров: - / 4,5 | крестьянин - сын Симанова Петра Сергеева [4]
08 | Бормотов Федор Сергеев: - / 14,5 | крестьянин - сын Бормотова Сергея Назарова [1]
09 | Бормотов Иван Сергеев: - / 6,5 | крестьянин - сын Бормотова Сергея Назарова [1]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. записан зятем во дворе Симанова Петра Васильева (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.л.84об-85: двор №220).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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