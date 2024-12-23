Симанова Варвара Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиманова Варвара Дмитриева

Симанова Варвара Дмитриева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Симанова Варвара Дмитриева
Пол
жен
Номер записи
3679
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
194
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
жена Симанова Потапа Борисова [12]
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1812
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 640об-641
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 194
01 | Симанов Борис Федоров: 45 / - | крестьянин - глава
02 | Симанова Прасковья Иванова: - / - | крестьянка - жена Симанова Бориса Федорова [1]
03 | Симанов Андрей Борисов: 20 / 38 | крестьянин - сын Симанова Бориса Федорова [1]
04 | Симанова Татьяна Семенова: - / 40 | крестьянка - жена Симанова Андрея Борисова [3]
05 | Симанова Наталья Андреева: - / 3,5 | крестьянка - дочь Симанова Андрея Борисова [3]
06 | Симанов Антон Андреев: 1,5 / 19,5 | крестьянин - сын Симанова Андрея Борисова [3]
07 | Симанов Яков Андреев: - / 15,5 | крестьянин - сын Симанова Андрея Борисова [3]
08 | Симанов Афанасий Андреев: - / 6,5 | крестьянин - сын Симанова Андрея Борисова [3]
09 | Симанов Михаил Борисов: 17 / - | крестьянин - сын Симанова Бориса Федорова [1]
10 | Симанов Иван Михайлов: - / 13,5 | крестьянин - сын Симанова Михаила Борисова [9]
11 | Симанов Кузьма Борисов: 13 / - | крестьянин - сын Симанова Бориса Федорова [1]
12 | Симанов Потап Борисов: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Симанова Бориса Федорова [1]
13 | Симанова Варвара Дмитриева: - / 22 | крестьянка - жена Симанова Потапа Борисова [12]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1858 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.240 л.376об-377: двор №173).
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.