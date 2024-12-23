Симанова Варвара Дмитриева
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Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Симанова Варвара Дмитриева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 3679
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 194
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- жена Симанова Потапа Борисова [12]
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1812
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 640об-641
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 194
01 | Симанов Борис Федоров: 45 / - | крестьянин - глава
02 | Симанова Прасковья Иванова: - / - | крестьянка - жена Симанова Бориса Федорова [1]
03 | Симанов Андрей Борисов: 20 / 38 | крестьянин - сын Симанова Бориса Федорова [1]
04 | Симанова Татьяна Семенова: - / 40 | крестьянка - жена Симанова Андрея Борисова [3]
05 | Симанова Наталья Андреева: - / 3,5 | крестьянка - дочь Симанова Андрея Борисова [3]
06 | Симанов Антон Андреев: 1,5 / 19,5 | крестьянин - сын Симанова Андрея Борисова [3]
07 | Симанов Яков Андреев: - / 15,5 | крестьянин - сын Симанова Андрея Борисова [3]
08 | Симанов Афанасий Андреев: - / 6,5 | крестьянин - сын Симанова Андрея Борисова [3]
09 | Симанов Михаил Борисов: 17 / - | крестьянин - сын Симанова Бориса Федорова [1]
10 | Симанов Иван Михайлов: - / 13,5 | крестьянин - сын Симанова Михаила Борисова [9]
11 | Симанов Кузьма Борисов: 13 / - | крестьянин - сын Симанова Бориса Федорова [1]
12 | Симанов Потап Борисов: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Симанова Бориса Федорова [1]
13 | Симанова Варвара Дмитриева: - / 22 | крестьянка - жена Симанова Потапа Борисова [12]
- Комментарий наборщика
- Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1858 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.240 л.376об-377: двор №173).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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