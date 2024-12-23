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Симанов Кузьма Борисов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Симанов Кузьма Борисов
Пол
муж
Номер записи
3677
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
194
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
сын Симанова Бориса Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
13
Причина выбытия
умер
Год убытия
1825
Год рождения вычисленный
1803
Год смерти
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 640об-641
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 194
01 | Симанов Борис Федоров: 45 / - | крестьянин - глава
02 | Симанова Прасковья Иванова: - / - | крестьянка - жена Симанова Бориса Федорова [1]
03 | Симанов Андрей Борисов: 20 / 38 | крестьянин - сын Симанова Бориса Федорова [1]
04 | Симанова Татьяна Семенова: - / 40 | крестьянка - жена Симанова Андрея Борисова [3]
05 | Симанова Наталья Андреева: - / 3,5 | крестьянка - дочь Симанова Андрея Борисова [3]
06 | Симанов Антон Андреев: 1,5 / 19,5 | крестьянин - сын Симанова Андрея Борисова [3]
07 | Симанов Яков Андреев: - / 15,5 | крестьянин - сын Симанова Андрея Борисова [3]
08 | Симанов Афанасий Андреев: - / 6,5 | крестьянин - сын Симанова Андрея Борисова [3]
09 | Симанов Михаил Борисов: 17 / - | крестьянин - сын Симанова Бориса Федорова [1]
10 | Симанов Иван Михайлов: - / 13,5 | крестьянин - сын Симанова Михаила Борисова [9]
11 | Симанов Кузьма Борисов: 13 / - | крестьянин - сын Симанова Бориса Федорова [1]
12 | Симанов Потап Борисов: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Симанова Бориса Федорова [1]
13 | Симанова Варвара Дмитриева: - / 22 | крестьянка - жена Симанова Потапа Борисова [12]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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