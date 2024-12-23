Симанова Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиманова Анна Михайлова

Симанова Анна Михайлова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Симанова Анна Михайлова
Пол
жен
Номер записи
3662
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
193
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Симанова Михаила Трофимова [2]
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1827
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 640об-641
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 193
01 | Симанов Трофим Якимов: 45 / - | крестьянин - глава
02 | Симанов Михаил Трофимов: 26 / 44 | крестьянин - сын Симанова Трофима Якимова [1]
03 | Симанова Аксинья Семенова: - / 43 | крестьянка - жена Симанова Михаила Трофимова [2]
04 | Симанова Анна Михайлова: - / 7 | крестьянка - дочь Симанова Михаила Трофимова [2]
05 | Симанова Пелагея Михайлова: - / 6 | крестьянка - дочь Симанова Михаила Трофимова [2]
06 | Симанова Елизавета Михайлова: - / 3 | крестьянка - дочь Симанова Михаила Трофимова [2]
07 | Симанов Кузьма Михайлов: 2 / 20 | крестьянин - сын Симанова Михаила Трофимова [2]
08 | Симанова Матрена Васильева: - / 26 | крестьянка - жена Симанова Кузьмы Михайлова [7]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.