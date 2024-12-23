Симанов Трофим Якимов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Симанов Трофим Якимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3659
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 193
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 45
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1822
- Год рождения вычисленный
- 1771
- Год смерти
- 1822
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 640об-641
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 193
01 | Симанов Трофим Якимов: 45 / - | крестьянин - глава
02 | Симанов Михаил Трофимов: 26 / 44 | крестьянин - сын Симанова Трофима Якимова [1]
03 | Симанова Аксинья Семенова: - / 43 | крестьянка - жена Симанова Михаила Трофимова [2]
04 | Симанова Анна Михайлова: - / 7 | крестьянка - дочь Симанова Михаила Трофимова [2]
05 | Симанова Пелагея Михайлова: - / 6 | крестьянка - дочь Симанова Михаила Трофимова [2]
06 | Симанова Елизавета Михайлова: - / 3 | крестьянка - дочь Симанова Михаила Трофимова [2]
07 | Симанов Кузьма Михайлов: 2 / 20 | крестьянин - сын Симанова Михаила Трофимова [2]
08 | Симанова Матрена Васильева: - / 26 | крестьянка - жена Симанова Кузьмы Михайлова [7]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.