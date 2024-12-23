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Симанов Трофим Якимов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Симанов Трофим Якимов
Пол
муж
Номер записи
3659
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
193
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
45
Причина выбытия
умер
Год убытия
1822
Год рождения вычисленный
1771
Год смерти
1822
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 640об-641
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 193
01 | Симанов Трофим Якимов: 45 / - | крестьянин - глава
02 | Симанов Михаил Трофимов: 26 / 44 | крестьянин - сын Симанова Трофима Якимова [1]
03 | Симанова Аксинья Семенова: - / 43 | крестьянка - жена Симанова Михаила Трофимова [2]
04 | Симанова Анна Михайлова: - / 7 | крестьянка - дочь Симанова Михаила Трофимова [2]
05 | Симанова Пелагея Михайлова: - / 6 | крестьянка - дочь Симанова Михаила Трофимова [2]
06 | Симанова Елизавета Михайлова: - / 3 | крестьянка - дочь Симанова Михаила Трофимова [2]
07 | Симанов Кузьма Михайлов: 2 / 20 | крестьянин - сын Симанова Михаила Трофимова [2]
08 | Симанова Матрена Васильева: - / 26 | крестьянка - жена Симанова Кузьмы Михайлова [7]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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