Хохряков Архип Никитин
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Хохряков Архип Никитин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3655
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 192
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Хохрякова Никиты Кузьмина [2]
- Возраст по прошлой РС
- 15
- Возраст по текущей РС
- 33
- Год рождения вычисленный
- 1801
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 639об-640
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 192
01 | Хохряков Григорий Кузьмин: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Хохряков Никита Кузьмин: 30 / - | крестьянин - брат Хохрякова Григория Кузьмина [1]
03 | Хохрякова Фекла Никитина: - / 21 | крестьянка - дочь Хохрякова Никиты Кузьмина [2]
04 | Хохрякова Матрена Никитина: - / 18 | крестьянка - дочь Хохрякова Никиты Кузьмина [2]
05 | Хохряков Архип Никитин: 15 / 33 | крестьянин - сын Хохрякова Никиты Кузьмина [2]
06 | Хохрякова Фиона Афанасьева: - / 35 | крестьянка - жена Хохрякова Архипа Никитина [5]
07 | Хохряков Михаил Архипов: - / 13,5 | крестьянин - сын Хохрякова Архипа Никитина [5]
08 | Хохряков Савелий Никитин: 2 / 20 | крестьянин - сын Хохрякова Никиты Кузьмина [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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