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Хохряков Архип Никитин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Хохряков Архип Никитин
Пол
муж
Номер записи
3655
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
192
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Хохрякова Никиты Кузьмина [2]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 639об-640
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 192
01 | Хохряков Григорий Кузьмин: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Хохряков Никита Кузьмин: 30 / - | крестьянин - брат Хохрякова Григория Кузьмина [1]
03 | Хохрякова Фекла Никитина: - / 21 | крестьянка - дочь Хохрякова Никиты Кузьмина [2]
04 | Хохрякова Матрена Никитина: - / 18 | крестьянка - дочь Хохрякова Никиты Кузьмина [2]
05 | Хохряков Архип Никитин: 15 / 33 | крестьянин - сын Хохрякова Никиты Кузьмина [2]
06 | Хохрякова Фиона Афанасьева: - / 35 | крестьянка - жена Хохрякова Архипа Никитина [5]
07 | Хохряков Михаил Архипов: - / 13,5 | крестьянин - сын Хохрякова Архипа Никитина [5]
08 | Хохряков Савелий Никитин: 2 / 20 | крестьянин - сын Хохрякова Никиты Кузьмина [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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