Хохрякова Фекла Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХохрякова Фекла Никитина

Хохрякова Фекла Никитина

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Хохрякова Фекла Никитина
Пол
жен
Номер записи
3653
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
192
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Хохрякова Никиты Кузьмина [2]
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 639об-640
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 192
01 | Хохряков Григорий Кузьмин: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Хохряков Никита Кузьмин: 30 / - | крестьянин - брат Хохрякова Григория Кузьмина [1]
03 | Хохрякова Фекла Никитина: - / 21 | крестьянка - дочь Хохрякова Никиты Кузьмина [2]
04 | Хохрякова Матрена Никитина: - / 18 | крестьянка - дочь Хохрякова Никиты Кузьмина [2]
05 | Хохряков Архип Никитин: 15 / 33 | крестьянин - сын Хохрякова Никиты Кузьмина [2]
06 | Хохрякова Фиона Афанасьева: - / 35 | крестьянка - жена Хохрякова Архипа Никитина [5]
07 | Хохряков Михаил Архипов: - / 13,5 | крестьянин - сын Хохрякова Архипа Никитина [5]
08 | Хохряков Савелий Никитин: 2 / 20 | крестьянин - сын Хохрякова Никиты Кузьмина [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.