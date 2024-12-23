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Хохрякова Матрена Яковлева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Хохрякова Матрена Яковлева
Пол
жен
Номер записи
3645
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
191
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Хохрякова Якова Кузьмина [1]
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1816
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 639об-640
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 191
01 | Хохряков Яков Кузьмин: 28 / 46 | крестьянин - глава
02 | Хохрякова Агафья Михайлова: - / 48 | крестьянка - жена Хохрякова Якова Кузьмина [1]
03 | Хохрякова Матрена Яковлева: - / 18 | крестьянка - дочь Хохрякова Якова Кузьмина [1]
04 | Хохряков Зиновий Яковлев: 11 / 29 | крестьянин - сын Хохрякова Якова Кузьмина [1]
05 | Хохрякова Мария Александрова: - / 30 | крестьянка - жена Хохрякова Зиновия Яковлева [4]
06 | Хохрякова Мария Зиновьева: - / 6 | крестьянка - дочь Хохрякова Зиновия Яковлева [4]
07 | Хохряков Алексей Зиновьев: - / 0,5 | крестьянин - сын Хохрякова Зиновия Яковлева [4]
08 | Хохряков Степан Яковлев: 2 / 20 | крестьянин - сын Хохрякова Якова Кузьмина [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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