Хохрякова Матрена Яковлева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Хохрякова Матрена Яковлева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 3645
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 191
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- дочь Хохрякова Якова Кузьмина [1]
- Возраст по текущей РС
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1816
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 639об-640
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 191
01 | Хохряков Яков Кузьмин: 28 / 46 | крестьянин - глава
02 | Хохрякова Агафья Михайлова: - / 48 | крестьянка - жена Хохрякова Якова Кузьмина [1]
03 | Хохрякова Матрена Яковлева: - / 18 | крестьянка - дочь Хохрякова Якова Кузьмина [1]
04 | Хохряков Зиновий Яковлев: 11 / 29 | крестьянин - сын Хохрякова Якова Кузьмина [1]
05 | Хохрякова Мария Александрова: - / 30 | крестьянка - жена Хохрякова Зиновия Яковлева [4]
06 | Хохрякова Мария Зиновьева: - / 6 | крестьянка - дочь Хохрякова Зиновия Яковлева [4]
07 | Хохряков Алексей Зиновьев: - / 0,5 | крестьянин - сын Хохрякова Зиновия Яковлева [4]
08 | Хохряков Степан Яковлев: 2 / 20 | крестьянин - сын Хохрякова Якова Кузьмина [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.