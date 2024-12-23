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Хохряков Яков Кузьмин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Хохряков Яков Кузьмин
Пол
муж
Номер записи
3643
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
191
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
46
Год рождения вычисленный
1788
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 639об-640
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 191
01 | Хохряков Яков Кузьмин: 28 / 46 | крестьянин - глава
02 | Хохрякова Агафья Михайлова: - / 48 | крестьянка - жена Хохрякова Якова Кузьмина [1]
03 | Хохрякова Матрена Яковлева: - / 18 | крестьянка - дочь Хохрякова Якова Кузьмина [1]
04 | Хохряков Зиновий Яковлев: 11 / 29 | крестьянин - сын Хохрякова Якова Кузьмина [1]
05 | Хохрякова Мария Александрова: - / 30 | крестьянка - жена Хохрякова Зиновия Яковлева [4]
06 | Хохрякова Мария Зиновьева: - / 6 | крестьянка - дочь Хохрякова Зиновия Яковлева [4]
07 | Хохряков Алексей Зиновьев: - / 0,5 | крестьянин - сын Хохрякова Зиновия Яковлева [4]
08 | Хохряков Степан Яковлев: 2 / 20 | крестьянин - сын Хохрякова Якова Кузьмина [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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