Шарагин Михаил Арефьев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Шарагин Михаил Арефьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3641
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 190
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- сын Шарагина Арефия Артамонова [6]
- Дата рождения, указанная в РС
- 1828
- Возраст по текущей РС
- 5,5
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 639об-640
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 190
01 | Шарагин Филипп Васильев: 52 / - | крестьянин - глава
02 | Шарагин Артамон Филиппов: 37 / - | крестьянин - сын Шарагина Филиппа Васильева [1]
03 | Шарагина Екатерина Васильева: - / 55 | крестьянка - жена Шарагина Артамона Филиппова [2]
04 | Шарагина Марфа Артамонова: - / 24 | крестьянка - дочь Шарагина Артамона Филиппова [2]
05 | Шарагина Екатерина Артамонова: - / 20,5 | крестьянка - дочь Шарагина Артамона Филиппова [2]
06 | Шарагин Арефий Артамонов: 12 / 30 | крестьянин - сын Шарагина Артамона Филиппова [2]
07 | Шарагина Мария Арефьева: - / 13 | крестьянка - дочь Шарагина Арефия Артамонова [6]
08 | Шарагин Герасим Арефьев: - / 8,5 | крестьянин - сын Шарагина Арефия Артамонова [6]
09 | Шарагин Михаил Арефьев: - / 5,5 | крестьянин - сын Шарагина Арефия Артамонова [6]
10 | Шарагин Яков Афанасьев: 1,5 / 19,5 | крестьянин - двоюродный брат Шарагина Арефия Артамонова [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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