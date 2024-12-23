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Шарагин Арефий Артамонов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Шарагин Арефий Артамонов
Пол
муж
Номер записи
3638
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
190
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Шарагина Артамона Филиппова [2]
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1804
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 639об-640
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 190
01 | Шарагин Филипп Васильев: 52 / - | крестьянин - глава
02 | Шарагин Артамон Филиппов: 37 / - | крестьянин - сын Шарагина Филиппа Васильева [1]
03 | Шарагина Екатерина Васильева: - / 55 | крестьянка - жена Шарагина Артамона Филиппова [2]
04 | Шарагина Марфа Артамонова: - / 24 | крестьянка - дочь Шарагина Артамона Филиппова [2]
05 | Шарагина Екатерина Артамонова: - / 20,5 | крестьянка - дочь Шарагина Артамона Филиппова [2]
06 | Шарагин Арефий Артамонов: 12 / 30 | крестьянин - сын Шарагина Артамона Филиппова [2]
07 | Шарагина Мария Арефьева: - / 13 | крестьянка - дочь Шарагина Арефия Артамонова [6]
08 | Шарагин Герасим Арефьев: - / 8,5 | крестьянин - сын Шарагина Арефия Артамонова [6]
09 | Шарагин Михаил Арефьев: - / 5,5 | крестьянин - сын Шарагина Арефия Артамонова [6]
10 | Шарагин Яков Афанасьев: 1,5 / 19,5 | крестьянин - двоюродный брат Шарагина Арефия Артамонова [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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